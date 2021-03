Upadek amerykańskiego funduszu hedgingowego Archegos Capital może dla globalnych banków oznaczać łączną stratę ponad 6 mld USD, informuje Reuters powołując się na anonimowe źródła mające wiedzę o jego inwestycjach.

W poniedziałek Nomura i Credit Suisse ostrzegły o możliwości poniesienia strat z powodu zaangażowania w handel derywatami z Archegos. W przypadku pierwszego mówi się o utracie ok. 2 mld USD. Drugi może stracić co najmniej 1 mld USD, a nawet 4 mld USD, twierdzą źródła Reutersa.

Doniesienia o upadku Archegos wywołały przecenę akcji banków na największych światowych giełdach. Rynek dowiedział się także o wyprzedaży dużych pakietów akcji spółek, w które inwestował fundusz Billa Hwanga. Jego upadek rozpoczął się w ubiegłym tygodniu, kiedy zaczęły gwałtownie tanieć akcje ViacomCBS z powodu emisji nowych papierów, ale także raportów analitycznych wskazujących na zbyt wysoką wycenę spółki. Po tym jak w czwartek ViacomCBS taniał już o 30 proc. w ciągu trzech dni banki wystąpiły do Archegos o uzupełnienie zabezpieczenia pozycji, czego nie był w stanie zrobić. Dlatego zaczęły sprzedawać akcje związane ze swapami całkowitego zwrotu, derywatami, w które fundusz inwestował. Sytuację pogorszyło to, że Archegos stosował wysoką dźwignię. Przy aktywach ok. 10 mld USD miał pozycje wartości ponad 50 mld USD, twierdzą źródła Reutersa.