Beesafe – ubezpieczenia bez wychodzenia z auta

Błyskawiczna wycena polisy w kilku krokach i możliwości poszerzenia zakresu ochrony o dodatkowe pakiety – taką propozycję składa kierowcom nowy start-up technologiczny.

Zdecydowana rezygnacja z papierowych formularzy, odręcznych podpisów, skanowania dokumentów papierowych, by potem umieścić je w segregatorze, a skany wysłać e–mailem. Beesafe, technologiczny start-up stawia na w pełni elektroniczną formę obsługi. Dokumenty ubezpieczeniowe są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

Szybko i online

Beesafe sprzedaje produkty Compensa TU. Start-up jest agentem ubezpieczeniowym znanego na polskim rynku towarzystwa ubezpieczeniowego, które należy do Vienna Insurance Group. Firma adresuje swoje propozycje do zwolenników obsługi online, zmęczonych załatwianiem papierowych formalności.

Firma udowadnia, że zawarcie ubezpieczenia pojazdu OC i AC nie musi oznaczać wypełniania wielostronicowych formularzy, w których trzeba podać dziesiątki informacji o kierowcy i pojeździe. Możliwe jest maksymalne uproszczenie całego procesu i realizowanie go w trybie wymiany komunikatów wysyłanych elektronicznie.

Wycena pakietu jest dokonywana przez Beesafe na podstawie podania jedynie numeru rejestracyjnego samochodu, roku produkcji pojazdu i daty urodzenia właściciela. Reszta danych jest pobierana jest z baz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu już po wykonaniu kilku kliknięć kierowca, zainteresowany ubezpieczeniem auta, otrzymuje kilka propozycji ubezpieczenia do wyboru.

Podstawa i dodatki

Dostępny na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ kalkulator ubezpieczeniowy Beesafe jest wbudowany w responsywną witrynę internetową, z której można wygodnie korzystać zarówno na komputerze, jak i na smartfonie. Serwis podsuwa zainteresowanym do wyboru kilka pakietów ubezpieczeń wraz z ich wyceną. Na razie w ofercie znajdują się ubezpieczenia OC, autocasco i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Poszukiwaną ochronę zainteresowani mogą rozszerzyć o dodatkowe elementy. Automatycznie otrzymują propozycje ubezpieczenia samochodów OC i AC, ale mają też dostęp do uzupełniających opcji, o które mogą poszerzyć własny pakiet. Wśród „klocków”, które poszerzą podstawowe ubezpieczenie znajdą m.in. kilka różnych wariantów ubezpieczenie AC, bezpośrednia likwidacja szkód, ale też ubezpieczenie opon, akumulatora, szyb, bagażu, a również opcja ochrony prawnej – doradcze wsparcie udzielane właścicielowi auta kierowcy przez prawnika w problemach związanych m.in. z wypadkiem czy z przypadkami wykroczeń drogowych.

Opcje uzupełniające

Beesafe nie ogranicza się do ubezpieczenia aut. Firma przygotowała też „Ubezpieczenia Miejskie”, które zapewniają ochronę OC i NNW dla użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych. Z kolei pakiet „Wygodny Kierowca” to rozwiązanie dla osób, które nie chcą tracić czasu na obsługę pojazdu – Beesafe proponuje im wzięcie odpowiedzialności za naprawy, przeglądy i serwis samochodu, a następnie odstawienie auta we wskazane przez użytkownika miejsce. Dla potrzebujących porady firma udostępnia też opcja rozmowy z ekspertem, który pomoże im wybrać odpowiednie ubezpieczenie.

W październiku 2020 r. start-up Beesafe rozpoczął komercyjne testy swoich narzędzi. W związku z tym jeszcze do końca 2020 r. zbiera uwagi użytkowników, które pomogą doskonalić usługi i poprawiać proces w pełni zdalnego zakupu ubezpieczeń.

