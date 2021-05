Urząd statystyczny IBGE poinformował w czwartek, że stopa bezrobocia w w Brazylii w pierwszym kwartale roku wzrosła 14,7 proc., czyli do najwyższego poziomu w historii badań, pisze Reuters.

Kwartał do kwartału stopa bezrobocia wzrosła z 13,9 do 14,7 proc. To wynik zgodny z medianą prognoz analityków ankietowanych przez Reutera.