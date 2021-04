Pierwszy francuski „jednorożec” poinformował o pozyskaniu 115 mln USD w ostatniej rundzie finansowania. Zasygnalizował, że kolejny kapitał pozyska wchodząc na giełdę, pisze serwis Sifted.

Działający od 2006 roku serwis współdzielenia transportu pozyskał pieniądze w ostatniej rundzie finansowania m.in. od VNV Global, Otiva i FMZ Ventures. Wyceniła go na 2 mld USD. To dwa razy więcej niż w 2015 roku, kiedy BlaBlaCar uzyskał jako pierwszy francuski startup status „jednorożca”.

Nicolas Brusson, założyciel i prezes BlaBlaCar podał, że liczba obsłużonych przez spółkę pasażerów spadła w ubiegłym roku o jedną trzecią, do 50 mln. Podkreślił, że w porównaniu do konkurencji to dobre osiągnięcie. Zwrócił uwagę na niezłe wyniki, które BlaBlaCar uzyskał poza Europą, gdzie były mniejsze ograniczenia wynikające z pandemii.

- W drugiej połowie 2022 roku osiągniemy zysk i logicznym kolejnym krokiem dla spółki takiej jak BlaBlaCar byłoby wejście na giełdę - powiedział Brusson.

Sifted przypomina, że w lutym szef BlaBlaCar mówił mu iż spółka, jako pierwszy krajowy „jednorożec” czuje odpowiedzialność w przetarciu szlaku na giełdę dla młodszych francuskich firm nowych technologii.