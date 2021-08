Boom inwestycyjny w transporcie drogowym

Popyt na samochody ciężarowe w Polsce jest o połowę wyższy niż możliwości ich dostaw. Transport i logistyka mocno inwestują z powodu szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej oraz rozwoju e-handlu i usług ostatniej mili.

Dane o rejestracji nowych pojazdów użytkowych (kategoria uwzględnia wszystkie rodzaje samochodów ciężarowych oraz autobusy) w krajach EU oraz EFTA pokazują, że ożywienie inwestycyjne występuje wszędzie, jednak ze zróżnicowaną siłą. We wszystkich krajach rejestracja nowych pojazdów w I poł. 2021 r. była na zdecydowanie wyższym poziomie niż przed rokiem. Oczywisty jest jednak efekt niskiej bazy, stąd warto odnieść te dane również do I poł. 2019 r. Spośród najważniejszych europejskich gospodarek, które w porównaniu do poziomu sprzed dwóch lat odnotowały spadki, pozytywnie wyróżnia się Polska ze wzrostem 4,5 proc. Dla całej UE nastąpił spadek na poziomie -9,3 proc.