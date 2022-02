Brytyjski M&S zaliczył udany początek roku

W ciągu 12 tygodni do 29 stycznia sprzedaż M&S wzrosła o 12,3 proc. rok do roku, co dało mu udział w brytyjskim rynku spożywczym na poziomie 3,6 proc.

Według danych opublikowanych przez NielsenIQ Mark&Spencer utrzymał pozycję najszybciej rozwijającego się detalisty spożywczego w Wielkiej Brytanii. Dzięki dobrym wynikom z okresu świątecznego M&S zdecydował się podnieść swoje prognozy dotyczące zysków na 2022 rok.