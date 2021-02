Brytyjskie Ministerstwo Obrony podpisało wart 1,4 mln GBP kontrakt na budowę nowego statecznika i steru poziomego dla bombowca Lancaster z II wojny światowej, informuje The Telegraph.

Lancaster lata w należącym do brytyjskich sił powietrznych zespole Battle of Britain Memorial Flight (BBMF). Nowy statecznik i ster poziomy wykona dla niego The Aircraft Restoration Company (TARC). To spółka specjalizująca się w utrzymaniu historycznych samolotów wojskowych w stanie zdolnym do lotu.

Części do Lancastera nie są już dostępne. TARC będzie musiał zdobyć odpowiednią dokumentację, wykonać oprzyrządowanie, a także znaleźć alternatywne materiały dla tych, które nie są już produkowane. The Telegraph przypomina, że podczas II wojny światowej Lancaster kosztował 45 tys. GBP. Na obecne pieniądze to ok. 2 mln GBP.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗