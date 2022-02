Ceny energii rosną

Cena gazu ziemnego rosła na europejskim rynku we wtorek nawet o 13 proc. Obecnie idzie w górę w Amsterdamie o 9,2 proc. do 79,25 EUR za 1 MWh. Oprócz obaw wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu inwestorzy szacują skutki wstrzymania przez Niemcy certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Cena energii elektrycznej w Niemczech z dostawą za rok rosła nawet o 6,6 proc., węgiel drożał o prawie 8 proc.

- Obecny ruch cen w górę to naturalna odruchowa reakcja wynikająca z bardzo dużej niepewności – powiedział Paul Horsnell, szef strategii w Standard Chartered. – Bazowy scenariusz to nadal ostry wzrost cen, a potem znacząca korekta o ile sankcje dotyczące energii okażą się ograniczone – dodał.

Ropa WTI drożeje obecnie o 3,0 proc. do 93,80 USD. Wcześniej jej kurs rósł nawet o 5,4 proc. Ropa Brent drożeje o 2,15 proc. do 97,44 USD. Wcześniej we wtorek jej kurs rósł o 4,0 proc.