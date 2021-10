Chiński eksport oleju napędowego i benzyny wzrósł we wrześniu z najniższego poziomu od 2015 roku odnotowanego miesiąc wcześniej. Odbicie może okazać się krótkotrwałe, ponieważ kraj walczy o zapewnienie sobie wystarczającej ilości surowców energetycznych przed zimą.

Według szacunków Bloomberga, we wrześniu chiński eksport benzyny wzrósł miesiąc do miesiąca o 67 proc. do 256 067 baryłek dziennie, a dzienny eksport ropy naftowej o 47 proc. do 193 960 baryłek.