Wzrost eksportu Chin był we wrześniu szybszy niż oczekiwano, ponieważ solidny globalny popyt zdołał zniwelować presję na fabryki wywołaną niedoborem energii i wzrostem liczby przypadków COVID-19, pisze Reuters.

Chiński eksport wzrósł we wrześniu o 28,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Analitycy spodziewali się mniejszej dynamiki - 21 proc. rok do roku.

W tym samym miesiącu import wzrósł o 17,6 proc. w ujęciu rocznym. To duże spowolnienie w porównaniu z sierpniem, gdy wzrost sięgał 33,1 proc.

Chińska nadwyżka handlowa wzrosła miesiąc do miesiąca z 58,3 do 66,76 mld USD, a nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi z 37,68 do 42 mld USD.