Chiński producent akumulatorów chce mieć pięć fabryk w Europie

SVolt Energy Technology Co., chiński dostawca akumulatorów do koncernu Stellantis, chce mieć pięć fabryk w Europie. Szuka lokalizacji m.in. we wschodniej, północnej i zachodniej części kontynentu, informuje Bloomberg.

SVolt ma już dwie lokalizacje w Niemczech. Jedna z fabryk ma rozpocząć dostawy akumulatorów do Stellantis od 2025 roku. Chińska spółka chce do końca dekady produkować w Europie akumulatory o łącznej pojemności co najmniej 50 GWh, wystarczające dla nawet 1 mln aut elektrycznych, powiedział Kai-Uwe Wollenhaupt, szef SVolt Europe. fot. Adobe Stock - Moglibyśmy rozbudowywać nasze moce jeszcze szybciej gdyby była większa dostępność terenów inwestycyjnych i wykwalifikowanych pracowników – stwierdził. Wollenhaupt ujawnił, że SVolt rozmawia już z kilkoma europejskimi producentami aut w sprawie dostaw akumulatorów. Chińska spółka buduje obecnie fabrykę w Turyngii, która ma wytwarzać rocznie akumulatory o łącznej pojemności 12 GWh. Rozpoczęcie budowy fabryki w Kraju Saary odłożono do 2027 roku z powodu protestów lokalnych mieszkańców. SVolt preferuje mniejsze fabryki, ale chciałby aby jedna z europejskich produkowała rocznie akumulatory o łącznej pojemności 20 GWh. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗ Podpis: Marek Druś, Bloomberg