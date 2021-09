Weibo, właściciel serwisu internetowego do mikroblogowania, zamknął konta doradzające w sprawie inwestowania w akcje, mające miliony obserwujących.

Weibo dostosowało się w ten sposób do zaleceń władz Chin „oczyszczenia” zawartości serwisów społecznościowych z treści szkodliwych dla krajowej gospodarki.

Spółka, której serwis ma ok. 500 mln użytkowników, zamknęła co najmniej 52 konta w związku z naruszeniem przez nie nowych reguł dotyczących informacji o gospodarce i finansach. Największe z nich, GuSheQu, czyli „Wspólnota Akcji”, miało 3,25 mln obserwujących.

fot. Bloomberg

Na „chińskim twitterze” obserwujący zwykle płacili za dostęp do kont, które w zamian oferowały „typy” dotyczące akcji czy kierunku całego rynku. W niektórych przypadkach konta inwestycyjne na Weibo wywołały podobne efekty co te na amerykańskim serwisie Reddit. Jedno z nich zalecało w połowie marca kupno akcji Henan Mingtai Al Industrial Co., notowanego na giełdzie w Szanghaju producenta folii aluminiowej. Jego akcje zdrożały od tego czasu o 98 proc.