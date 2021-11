Chiny: z cyfrowego juana korzysta już ok. 140 mln osób

Elektroniczny portfel umożliwiający korzystanie z tzw. cyfrowego juana od października założyło ok. 140 mln osób. Suma zrealizowanych transakcji za jego pośrednictwem to ok. 62 mld juanów (9,7 mld USD). Dane dotyczące liczy użytkowników przedstawił Mu Changchun, dyrektor odpowiedzialny za tworzenie cyfrowej waluty w Ludowym Banku Chin. pisze Reuters.

Banki centralne na całym świecie chcą rozwijać własne waluty cyfrowe, aby zmodernizować systemy finansowe, odeprzeć konkurencję ze strony kryptowalut oraz przyspieszyć płatności. Chiny znajdują się w czołówce krajów, w którym ten proces postępuje najszybciej.