Co będzie kluczem do dalszej ekspansji polskiego eksportu

Jakie są sukcesy polskiego eksportu i wyzwania przed nim stojące?

W polskiej świadomości panuje przekonanie, że jesteśmy tanią montownią prostych rzeczy. Na tym opiera się nasza gospodarka i to stanowi szklany sufit, blokujący nasz gospodarczy awans. Ale to zerojedynkowe spojrzenie na produkcję krajową i eksport jest błędne. Staraliśmy się to pokazać w raporcie, który w SpotData przygotowaliśmy razem z KUKE. Produkujemy w Polsce rzeczy relatywnie proste w porównaniu z Czechami czy Niemcami, to prawda. Ale to nie jest w żadnym stopniu blokada dla ekspansji gospodarczej.