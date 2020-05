W minionym tygodniu na uwagę zasługują transakcje dokonane przez największy OFE oraz akcjonariusza Sanwilu, który realizował cześć zysków.

Altus TFI. Agio Funds TFI zwiększyło udział w akcjonariacie towarzystwa z 8,57 do 11,57 proc. To skutek transakcji zawartych na rynku 18 maja. Wartość rynkowa Altusa, który stracił pozwolenie na zarządzanie funduszami, to 40 mln zł. Głównym akcjonariuszem pozostaje Piotr Osiecki, do którego należy 32 proc. akcji. Dają one 42 proc. głosów na walnym.