Czarne scenariusze omijają rynek

Licznik niespłaconego giełdowego długu firm dotarł w ostatnich 12 miesiącach do rekordowych 555,8 mln zł wobec 551,8 mln zł kwartał wcześniej.

To wciąż wysokie 5,5 proc. wartości wygasających w tym czasie obligacji przy 7-letniej średniej wartości tuż poniżej 4,0 proc. Przeszło co 20 złoty ulokowany w korporacyjnych papierach poszedł na straty, choć defaultem kończyła się nawet częściej niż co 10 wygasająca emisja. W minionych czterech kwartałach firmy nie wykupiły bowiem 16 serii korporacyjnego długu, stanowiących ponad 13 proc. giełdowych obligacji, które w tym czasie zapadały.