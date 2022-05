Czy wsparcie na BTC/USD wytrzyma?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kurs Bitcoina wobec amerykańskiego dolara już drugi dzień znajdował się w bardzo ciekawym miejscu, a mianowicie na poziomie swoich minimów z maja-lipca ub.r. znajdujących się w okolicach poziomu 30000 USD. Jeśli ten poziom wsparcia zostanie przełamany, to można oczekiwać spadku kurs BTC/USD o dalsze kilkanaście procent do poziomu dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego w listopadzie ub.r. trendu spadkowego (obecnie ok. 25000 USD).

Wczorajsze popołudniowe nadzieje, że WIG-20 zdoła utworzyć drugą w ciągu 3 sesji „białą świecę” okazały się ostatecznie płonne. Mniej więcej w momencie, w którym obudziły się rynki w USA nadeszła podaż i wczorajsza sesja zakończyła się ostatecznie na WIG-u 20 15-tą czarną świecą (zamknięcie poniżej otwarcia) w trakcie ostatnich 16 sesji. Od szczytu „wojennej” korekty wzrostowej utworzonego 30 marca na wykresie WIG-u 20 w trakcie 26 sesji utworzone zostały 22 „czarne” świece. W rezultacie tej słabości WIG-20 i WIG były wczoraj jedynymi głównymi indeksami europejskich rynków akcji, które zanotowały swe nowe przynajmniej roczne minima.