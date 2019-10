Dane z USA mogą nie pomóc dolarowi

Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki:

AUSTRALIA / RBA / NOWA ZELANDIA / DANE: Niespodzianki nie było, na dzisiejszym posiedzeniu RBA doszło do obniżki stopy procentowej o 25 p.b. do 0,75 proc. W komunikacie znalazła się wzmianka mogąca sugerować, że jej poziom został właściwie skalibrowany, chociaż RBA dodał później, że nie zamyka się na dalsze luzowania w razie potrzeby. W efekcie kurs AUDUSD wpierw nieco odbił, ale ostatecznie nie obronił wsparcia przy 0,6750 i znalazł się blisko ważnej strefy 0,6676-86 wyznaczanej przez wrześniowe minima. Nie zmienił tego fakt nieco lepszego odczytu przemysłowego PMI (we wrześniu 50,3 pkt. wobec szacowanych 49,4 pkt.).W ślad za notowaniami AUD w dół zszedł też NZD, któremu zaszkodziły też kolejne słabe dane – tym razem indeks zaufania w biznesie NZIER spadł w III kwartale do -35 pkt. z -34 pkt. (najniżej od marca 2009 r.), a tzw. indeks kondycji handlu wewnętrznego zniżkował do -11 pkt. (poziom z września 2010 r.).

JAPONIA / DANE: Ankieta Tankan dla dużych firm (nastroje w biznesie) wskazała na mniejszy od spodziewanego spadek w III kwartale indeksu dla przemysłu (do 5 pkt. wobec szacowanych 1 pkt.), oraz usług (do 21 pkt. przy prognozie 20 pkt.). Agencje opublikowały też wypowiedź japońskiego ministra gospodarki, który powtórzył, że rząd podjął stosowne kroki mające zapobiec negatywnemu wpływowi podwyżki VAT o 2 p.p. (do 10 proc.), która dzisiaj wchodzi w życie, a premier Shinzo Abe dodał, że władze są gotowe na dalsze działania w razie potrzeby. Co do polityki Banku Japonii to „dyplomatycznie” stwierdzono, że jest ona właściwa. Jen dzisiaj słabnie, ale jest to przełożenie lepszych nastrojów na rynkach akcji z początkiem nowego kwartału.

WIELKA BRYTANIA / BREXIT: Gazeta The Telegraph pisze, że premier Boris Johnson może przedstawić w ciągu najbliższych kilkunastu godzin swój „ostateczny plan na Brexit”. W mediach pojawiają się różne spekulacje nt. możliwego rozwiązania problemu granicy z Irlandią. Funt jest dzisiaj najmocniejszą walutą w zestawieniach po dolarze, chociaż w pewnym sensie odrabia straty z wczorajszego wieczora. Opublikowane o godz. 10:30 dane PMI dla przemysłu za wrzesień wbrew obawom nie przyniosły negatywnej niespodzianki – odczyt przyniósł nieoczekiwane odbicie do 48,3 pkt. z 47,4 pkt., gdyż prognozowany był spadek do 47,0 pkt.



SZWECJA / DANE: Rano napłynęły fatalne dane nt. indeksu PMI dla przemysłu. Spadł on we wrześniu do 46,3 pkt. z 52,4 pkt. przy prognozie 52,0 pkt. To może definitywnie ucinać spekulacje nt. możliwej podwyżki stóp przez Riksbank na przełomie roku. Korona szwedzka jest dzisiaj najsłabszą walutą w zestawieniach G-10 po dolarze australijskim.

POLSKA / DANE: Przemysłowy PMI wypadł we wrześniu nieco gorzej spadając do 47,8 pkt. z 48,8 pkt. przy prognozie 47,9 pkt. Uwagę zwraca słabość subindeksu zamówień. Złoty nie reaguje jednak na to negatywnie, rynek czeka na czwartkową decyzję TSUE ws. frankowiczów. O godz. 10:00 poznaliśmy jeszcze wstępne dane nt. wrześniowej inflacji CPI. Nieoczekiwanie odnotowała ona spadek o 0,1 proc. m/m, a w ujęciu rocznym dynamika spadła do 2,6 proc. r/r z 2,9 proc. r/r w sierpniu.



EUROSTREFA / DANE: Ostateczny odczyt przemysłowego PMI dla Niemiec za wrzesień nie wypadł tak dramatycznie, jak w pierwszym odczycie (41,7 pkt. przy prognozie 41,4 pkt.). Gorsze wskazania napłynęły jednak dla Francji (50,1 pkt. przy spodziewanych 50,3 pkt.), czy też Włoch (47,8 pkt. wobec szacowanych 48,0 pkt.). Zbiorczy PMI dla całej strefy euro wypadł jednak minimalnie lepiej (45,7 pkt. przy 45,6 pkt. zanotowanych we wstępnym odczycie). To jednak w niewielkim stopniu wspiera dzisiaj euro – kurs EURUSD pozostaje poniżej 1,09, ale nie doszło do testu wsparcia przy 1,0870.



OPINIA ANALITYKA: Dane z USA mogą nie pomóc dolarowi



Obchody chińskiego Złotego Tygodnia wyłączają nas na jakiś czas ze śledzenia chińskich wątków, chociaż najpewniej w końcu tygodnia zaczną pojawiać się jakieś spekulacje przed zaplanowanymi na 10-11 października kluczowymi rozmowami handlowymi z udziałem wicepremiera Liu He. Dolar miał wczoraj mocny finisz miesiąca i kwartału, ale dzisiaj może nie być to już tak oczywiste. Wprawdzie poranek wyglądał nieźle, ale akcenty rynku zaczną przesuwać się na publikacje makro, a te nie muszą być dobre dla dolara. Wczorajszy Chicago PMI za wrzesień wypadł gorzej, podobne rozminięcia mieliśmy wcześniej w przypadku innych indeksów regionalnych. To powoduje, że spodziewany dzisiaj o godz. 16:00 odczyt ISM dla przemysłu może nie wskazać na powrót ponad barierę 50 pkt. we wrześniu. Wcześniej, bo o godz. 15:45 poznamy jeszcze ostateczny odczyt przemysłowego PMI, ale jego znaczenie będzie marginalne. Słabsze wskazania ISM mogą nieco nakręcić oczekiwania na obniżkę stóp przez FED w końcu października, a te są wyjątkowo nisko (model CME FED Watch wskazuje w tym momencie na 41 proc. prawdopodobieństwa takiego ruchu) i tym samym dać preteksty do nieznacznej korekty dolara na głównych układach, jaka rozłożyłaby się na kolejne dni (w czwartek mamy usługowy ISM, a w piątek dane Departamentu Pracy).

Na koszyku dolara BOSSA widać, że zbliżamy się do mocnej strefy oporu 84,06-84,64 pkt., ale układ wskaźników świadczy o sile trendu. Historycznie jednak rzadko było tak, że mieliśmy trzy białe świece tygodniowe z rzędu – ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w wakacje 2018 r.



Na globalnych układach warto zwrócić uwagę na AUDUSD. Australijczyk dzisiaj traci, chociaż przekaz ze strony RBA był mieszany. Zakładając tylko lokalne warunki, to wydaje się, że RBA rzeczywiście doszedł ze stopami do punktu zwrotnego. Tym samym o ile nie nastąpi pogorszenie się na tzw. czynnikach zewnętrznych (eskalacja wojen handlowych, ale i też postępująca słabość globalnej gospodarki), to niewykluczone, że RBA wstrzyma się z cięciami stóp w końcu roku. To może dawać preteksty do podbicia dolara australijskiego, zwłaszcza gdyby jeszcze nałożyć na to oczekiwania, co do pozytywnego obrotu spraw w negocjacjach handlowych USA-Chiny. Technicznie uwagę zwraca strefa wsparcia 0,6676-86 wyznaczana przez wrześniowe minima. Jej obrona zwiększy szanse na koncepcję tzw. potrójnego dna.