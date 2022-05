Data Scientist - najbardziej pożądany zawód 21. wieku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zapraszamy na Konferencję Data Science – pierwsze takie wydarzenie w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Road to Excellence – flagowy projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej.

Road to Excellence to projekt, którego misją jest popularyzacja nowych technologii i rozwój kompetencji cyfrowych studentów. Podczas ósmej edycji projektu w roku akademickim 2021/2022 odbył się szereg prelekcji z zagadnień technologicznych: Cloud Computing, Machine Learning i Data Science, oraz szereg warsztatów z popularnych programów: MS Excel, Python, R, Power BI. Wśród partnerów merytorycznych projektu są takie firmy jak: Google, Amazon Web Services, Accenture Technology, mBank, Future Collars, DeepTechnology.ai, Roche Global IT Solutions, Sages/Kodołamacz czy LabMasters.