Disneyland Paris nie otworzy się 2 kwietnia

Disneyland pod Paryżem ogłosił, że nie zostanie otwarty 2 kwietnia, tak jak zapowiadał, informuje AFP.

Zatrudniający 17 tys. ludzi park rozrywki tłumaczy decyzję sytuacją pandemiczną. Nie podał nowej daty otwarcia.

Disneyland Paris był zamknięty w ubiegłym roku od 13 marca do 15 lipca. Potem znów został przestał przyjmować gości od 30 października. Sygnalizował, że otworzy się w lutym 2021 roku, ale potem podał datę 2 kwietnia, zastrzegając iż będzie zależało to od sytuacji pandemicznej. Związkowe źródło AFP z podparyskiego Disneylandu powiedziało agencji wcześniej w tym roku, że władze parku oczekują iż wróci on do takiej skali działalności jak przed pandemią dopiero w 2022 roku.