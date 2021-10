Dom aukcyjny Sotheby's uruchomił platformę NFT

Dom aukcyjny Sotheby’s, który właśnie uruchomił platformę dedykowaną kolekcjonerom NFT, ogłosił, że dwa razy do roku będzie organizował sprzedaż cyfrowej twórczości, donosi AFP.

NFT to cyfrowe dobra, których oryginalność bazuje na technologii blockchain. Ich popularność gwałtownie wzrosła w tym roku. Według niedawno opublikowanego raportu Artprice, sprzedaż NFT to już ok. 2 proc. globalnego rynku sztuki. W lipcu Sotheby’s przeprowadziło sprzedaż kodu źródłowego World Wide Web oferowanego jako NFT. Wartość transakcji wyniosła 5,4 mln USD.