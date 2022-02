Droższy prąd w Europie przez wieści z Francji

Electricite de France ogłosiła już drugą w ciągu miesiąca obniżkę prognozy produkcji elektrowni atomowych w tym roku. Koncern twierdzi, że wyprodukują one 295 i 315 TWh. Wcześniej zapowiadał 300 i 330 TWh. Eksperci zwracają uwagę, że ostatni raz koncern wyprodukował mniej niż 300 TWh energii ponad 30 lat temu. Niska produkcja elektrowni atomowych może zmusić Francję do importu energii. W drugiej połowie 2021 roku była jej eksporterem.

Rynek zareagował wzrostem cen. W Niemczech w kontraktach na przyszły rok energia drożała nawet o 4,8 proc. do 147,10 EUR za 1 MWh. Francuski kontrakt na przyszły rok rósł o 7 proc. do 162 EUR. To najwięcej od końca grudnia ubiegłego roku.