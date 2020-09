Dubaj liczy na 1,5 mld USD ze sprzedaży długu

Dubaj oczekuje, że ze sprzedaży podwójnej transzy obligacji pozyska 1,5 mld USD. Emirat znad Zatoki Perskiej powraca na międzynarodowy rynek długu po sześciu latach przerwy.

Agencja Reuters donosi równocześnie, że zainteresowanie papierami sięgnęło poziomu 7,5 mld USD. Tak duży popyt skłonił Dubaj do zawężenia gwarancji cenowych o 30 punktów bazowych do poziomu około 220 pb powyżej „midswaps” (średnia z bid oraz ask – red.) dla transzy obligacji islamskich (sukuk) o 10-letnim terminie zapadalności oraz o 25 pb do około 4,125 proc. w przypadku zwykłych 30-letnich obligacji.