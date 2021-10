zaprasza Inwestorów:

1. do składania ofert na zakup udziałów bądź dokapitalizowanie spółki. Spółka posiada produkt - Aplikację E-Biznes Menedżer, która jest platformą do zarządzania wielokanałową sprzedażą internetową oraz stacjonarną. Zapraszamy do składania ofert w terminie do 31.10.2021 r. Więcej informacji: joanna.pomierska@dac.digital Szczegóły oferty dostępne po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.