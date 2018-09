Energetyczna zwyżka

Środowe notowana na rynku warszawskim odbyły się w sprzyjającym dla popytu kontekście.

Dobre sesje amerykańskie zostały uzupełnione przez zwyżki w Azji i wzrostowe rozdania w Europie. Dobrze radziły sobie również inne rynki wschodzące. Stale obecna była pomoc słabszego dolara. Presję wzrostową z otoczenia uzupełniły lokalne zmienne, z których najważniejszą była informacja o możliwości udzielenia zgody na podniesienie taryf dla odbiorców energii ze strony nadzoru na rynkiem energetycznym. Odpowiedzą rynku było umocnienie spółek energetycznych, które w finale należały do najmocniejszych w WIG20. Akcje spółek Energa, PGE i Tauron zyskały dziś – odpowiednio – 6,7 procent, 5,1 procent i 5,4 procent znacząco przyczyniając się do zwyżki WIG20 o 1,26 procent przy blisko 850 mln złotych obrotu. Zwyżka miał równie kontekst techniczny, którym było wybicie się WIG20 z zawieszenia w strefie 2250-2200 pkt. i próba zakończenia konsolidacji po fali spadkowej z rejonu 2400 pkt. w rejon 2200 pkt. Wzrost poparty obrotem i sygnałami technicznymi sprzyja kreśleniu optymistycznych scenariuszy, ale trzeba pamiętać, iż rozdanie odbywało się na dwa dni przed fazą rozliczenia kontraktów terminowych na WIG20, co niesie ryzyko generowania szumu technicznego. W istocie do końca bieżącego tygodnia rynek będzie poruszał się w cieniu rozliczenia kontraktów i stale trzeba mieć na uwadze fakt, iż część ruchów cen jest niczym więcej niż rozgrywką prowadzoną przez graczy posiadających pozycje na obu rynkach. W praktyce oznacza to, iż inwestorzy, którzy chcieliby zaangażować się w odbicie może czekać na uwolnienie się rynku od wyżej zarysowanych ryzyk, a sam popyt może być mniej trwały niż wskazują zwyżki cen akcji i obrót. W szerszej perspektywie patrząc zamknięcie dzisiejszego rozdania w rejonie 2259 pkt. oznacza, iż WIG20 pozostał położony w środku konsolidacyjnej półki 2400-2100 pkt., z której wybicie górą jest warunkiem minimum do powrotu indeksu blue chipów do układu wzrostowego i kontynuacji zwyżki rozpoczętej załamaniem trendu spadkowego z rejonu 2650 pkt. w rejon 2100 pkt.