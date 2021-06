Erbud przejął Bilfinger Rohrleitungsbau

Giełdowa grupa zrealizowała akwizycyjne zapowiedzi i kupiła niemiecką spółkę z rynku instalacji przemysłowych i serwisu.

Erbud od kilku miesięcy zapowiadał akwizycje na niemieckim rynku. Giełdowa grupa zrealizowała właśnie przejęcie Bilfinger Rohrleitungsbau. To spółka, która prawie 67 proc. przychodów osiąga w segmencie instalacji przemysłowych, głównie dla branż chemicznej i petrochemicznej. Pozostały udział ma działalność serwisowa. Ubiegłoroczne przychody spółki sięgnęły nieco ponad 39 mln EUR. Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, zakłada jednak, że już w przyszłym roku wzrosną do 50, a w kolejnych latach do 60 mln EUR. Na obniżenie ubiegłorocznych przychodów mogło wpłynąć obniżenie zaangażowania pracowników, wynikające w długotrwałych rozmów akwizycyjnych. Erbud zakładał bowiem, że uda się je sfinalizować już jesienią ubiegłego roku.