ESG w branży finansowej

Banki mogą – i powinny – motywować klientów i partnerów biznesowych do przyjmowania nowych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Same też pokazują, w jaki sposób realizują strategie ESG i jak dbają o środowisko – mówi Irena Pichola – partnerka, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte.

W dobie Europejskiego Zielonego Ładu, aby sprawnie funkcjonować w ekosystemie gospodarczym, także w branży finansowej, trzeba mieć jasną strategię i plan związany z minimalizacją oddziaływania na środowisko oraz klimat. Instytucje finansowe sięgają po politykę i strategię ESG, by mieć dostęp do lepszego finansowania, być partnerem biznesowym dla wielkich korporacji, które zaczynają tego oczekiwać, ale też po to, żeby przyciągać dobrych pracowników i budować wartość organizacji przyciągającej inwestorów. O tym, jak wygląda ESG w polskiej branży finansowej i czy odstajemy w tym względzie od rynków bardziej dojrzałych, opowiada Irena Pichola z firmy doradczej Deloitte. Ekspertka wskazuje też, jakie możliwości - i wyzwania dla banków - niesie ze sobą zrównoważona transformacja gospodarcza.