Dwie największe kryptowaluty drożeją wyraźnie w poniedziałek, co wiązane jest z rosnącymi obawami dotyczącymi inflacji, pisze Evening Standard.

Kurs ethereum, drugiej pod względem kapitalizacji kryptowaluty, dochodził w poniedziałek do rekordowych 4767,55 USD. Obecnie rośnie o 3 proc. do 4743,94 USD.

Kurs największej kryptowaluty, bitcoina, rośnie tymczasem o 6,1 proc. do 65767,54 USD. Wcześniej dochodził nawet do 66411 USD. Rekord wszech czasów, ustanowiony w październiku, to 66974 USD.

Wzrost cen kryptowalut jest szerszy. Według CoinMarketCap.com, kapitalizacja wszystkich rośnie obecnie o 3,3 proc. do 2,86 bln USD. CoinGecko donosił wcześniej, że w poniedziałek pierwszy raz w historii przekroczyła 3 bln USD.

Eksperci uważają, że wzrost notowań kryptowalut wynika z obaw dotyczących inflacji i reakcji na nią banków centralnych. Bank Anglii ostrzegł w ubiegłym tygodniu, że dynamika cen może sięgnąć 5 proc. na początku 2022 roku. Rynek czeka także na dane o inflacji w USA w październiku, które mają zostać opublikowane w środę.

Susannah Streeter, analityczka Hargreaves Lansdown uważa, że ostatni wzrost cen kryptowalut jest „zasilany rosnącym przekonaniem, że era taniego pieniądza będzie trwać dłużej, a inflacja będzie powoli szła w górę”. Kryptowaluty takie jak bitcoin, z określoną względnie niską liczbą wyemitowanych wirtualnych pieniędzy, ma być ceniona jako zabezpieczenie przed inflacją spowodowaną częściowo przez zwiększoną emisję pieniądza fiducjarnego w celu stymulowania gospodarek.