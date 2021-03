Etyka biznesu przestawiona na tryb awaryjny

Nie mogło być inaczej — covidowa edycja rankingu Etyczna Firma jest równie niezwykła, jak czas, w którym została zorganizowana. Działania firm związane z szeroko pojętą etyką biznesu także są inne niż zwykle — nacechowane wyjątkową empatią i kreatywnością.

W siódmej edycji konkursu Etyczna Firma przyznaliśmy laury 23 firmom. Dwanaście otrzymało tytuł Etycznej Firmy, dziewięć zostało Super Etycznymi Firmami, czyli takimi, które aż przez trzy lata z rzędu zdobywały tytuł, a dwie uhonorowaliśmy Wyróżnieniem Etycznym. To mniejsze firmy, które nie mają wdrożonych specjalnych etycznych procedur związanych np. z działaniami CSR czy etycznym zarządzaniem, ale mimo to spełniają niemal wszystkie kryteria, które uprawniają do otrzymania tytułu Etycznej Firmy.

Na stronach specjalnego dodatku wymieniamy wszystkich laureatów, uzasadniając w skrócie, za jakie działania otrzymali laury. Rozpatrując kandydatury do nagród zwracaliśmy uwagę m.in. na takie wartości, jak profesjonalizm, odpowiedzialność, satysfakcja klienta, innowacyjność, otwartość czy zaangażowanie. Szczególną wagę przykładaliśmy do działań podejmowanych przez firmy w związku z pandemią. Od strony merytorycznej nad wynikami konkursu czuwała, jak zawsze, firma doradcza PwC, a jego partnerzy to PKN Orlen i BGK.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany w wyjątkowych warunkach. Już przed rokiem, kiedy ogłaszaliśmy wyniki szóstej edycji, zdawaliśmy sobie sprawę, że na następną istotnie wpłynie rozpoczynająca się wówczas pandemia. To ona zdecyduje o kierunku działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników, kooperantów, klientów, a także bliższego i dalszego otoczenia. Dlatego nie jesteśmy zaskoczeni, że większość działań mieszczących się w ramach pojęcia „etyka biznesu” miała związek ze wspieraniem walki z pandemią.

Zaskakująca jest ogromna różnorodność form tego wsparcia. Najbardziej oczywiste i najprostsze jest przekazanie pieniędzy na rzecz służby zdrowia, ale firmy wykazywały się także wielkim zaangażowaniem intelektualnym, którego celem było dostosowanie udzielanej pomocy do aktualnych potrzeb.

W walkę z pandemią włączyły się zarówno duże firmy o znaczącym potencjale finansowym, ułatwiającym przetrwanie kryzysowych miesięcy, jak też małe, wrażliwe na każde załamanie koniunktury. O ile giganci wspierali służbę zdrowia milionami przekazywanymi w gotówce lub różnego rodzaju sprzęcie, o tyle mniejsze firmy świadczyły np. usługi.

Na rodzaj pomocy w walce z pandemią wpłynęła także specjalizacja. Przedstawiciele branży IT m.in. udoskonalali systemy informatyczne placówek służby zdrowia, dostarczali rozwiązania ułatwiające zachowanie dystansu społecznego i profilaktykę. Firmy udostępniały też środki higieniczne, medykamenty lub świadczyły usługi doradcze dla podmiotów, które wskutek pandemii znalazły się w trudnym położeniu.

Mimo przestawienia działań związanych z etyką biznesową i społeczną odpowiedzialnością biznesu na tryb awaryjny, firmy nie zapomniały o swoich priorytetach sprzed pandemii. Nasi laureaci, i nie tylko, nadal wspierali domy dziecka, szkoły, placówki pomocy. Nie wykreślili także ze swoich strategii bardzo ważnych w ostatnich latach zagadnień związanych z ochroną środowiska i wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, gdy mieliśmy tylko świadomość nieuchronności kryzysu, widzimy już światełko w tunelu. Trwają szczepienia, którymi, według rządowych prognoz, do końca lata mają być objęci wszyscy chętni. Spodziewamy się więc stopniowej normalizacji w życiu społecznym i gospodarczym. Wówczas także działania firm związane z szeroko pojmowaną etyką biznesu powoli wrócą na przedpandemiczne tory.

Jest także szansa, że przy okazji ósmej edycji konkursu powrócimy do tradycji bezpośredniego spotkania wszystkich laureatów na uroczystej gali. Dlatego życząc wszystkim przedsiębiorcom wytrwałości i powodzenia w zmaganiach ze skutkami koronakryzysu i gratulując sukcesu laureatom naszego konkursu, z nadzieją mówię — do zobaczenia za rok.