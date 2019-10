Faktoring sprawdzi się w każdej branży

Faktoring ma bardzo szerokie zastosowanie i wcale nie musi się ograniczać do wybranych branż. Wszystko dzięki jego elastyczności oraz możliwości alokacji ryzyka na wiele sposobów - pisze Tomasz Kamiński, dyrektor departamentu faktoringu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Faktoring ma bardzo szerokie zastosowanie i wcale nie musi ograniczać się do wybranych branż. Wszystko dzięki jego elastyczności oraz możliwości alokacji ryzyka na wiele sposobów. Przedstawiciele wielu branż niejednokrotnie zastanawiają się, jak zdobyć przewagę konkurencyjną nad rywalami, dzięki czemu mogliby zwiększać swoją sprzedaż i udział w rynku. Okazuje się, że świetnym narzędziem do tego jest faktoring. Jako produkt niezwykle elastyczny i łatwiej dostępny może być wykorzystywany przez szerokie grono firm o różnym profilu działalności i w dużym stopniu przyczyniać się do ich rozwoju.

Zobacz więcej Tomasz Kamiński, dyrektor departamentu faktoringu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Handel — należności i płynność finansowa

Jednym z atutów faktoringu klasycznego jest brak konieczności ustanawiania tzw. twardych zabezpieczeń (np. na nieruchomości, maszynach czy innych środkach trwałych). Dlatego doskonale sprawdza się on w branży handlowej. Klienci, którzy w niej działają, często pracują w wynajętych biurach i leasingują pojazdy, a większość ich aktywów trwałych stanowią meble oraz sprzęt komputerowy do obsługi zleceń. Z pozoru nie jest to działalność mogąca instytucjom finansowym zaoferować wiele zabezpieczeń niezbędnych do otrzymania przez firmę kredytu. Firmy z branży handlowej działają ponadto na dużych wolumenach sprzedaży, a to wymaga wysokiego poziomu finansowania obrotowego. Posiadają one jednak bardzo wartościowy składnik majątku, jakim są należności. Właśnie dlatego faktoring może im zapewnić płynność wystarczającą na bieżące potrzeby i rozwój. Jest on najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania wierzytelności. Wielu przedsiębiorców boryka się również z niesolidnymi dłużnikami. Ci, którzy zdecydowali się na usługę faktoringową, mogą korzystać ze wsparcia faktorów w doborze kontrahentów i zdyscyplinowaniu tych, którym zdarza się opóźniać płatności. Według badań dla Polskiego Związku Faktorów na faktoring zdecydowało się jedynie 17 proc. firm handlowych. W tej branży jest więc spore pole do rozwoju.

Branża produkcyjna — większe zapasy, wydłużone terminy płatności i uwolnienie gotówki

Przedsiębiorstwa produkcyjne stanowią aż 44 proc. firm korzystających z faktoringu. Wpływ na to mają dwa czynniki. Po pierwsze — muszą one utrzymywać zwiększony stan zapasów, ponieważ oprócz produktów gotowych w ich bilansie znajdziemy zasoby związane z surowcami i trwającą produkcją. Po drugie — w branży popularne są wydłużone terminy płatności wynikające z nacisków odbiorców oraz budowania przewagi konkurencyjnej przez samych producentów. Faktoring odwrotny rozwiązuje problem finansowania zakupów, klasyczny zaś uwalnia gotówkę zamrożoną w fakturach sprzedażowych. Jeżeli firma produkcyjna znajdzie dobrego partnera, który tak jak Bank Ochrony Środowiska odpowiednio połączy oba te produkty, to może być spokojna o swoją płynność i z powodzeniem ruszać na podbój rynku.

Sezonowość — wysokie kredytowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej

Kolejną grupą firm, w których faktoring zdaje egzamin, są te, których działalność jest związana z dużą sezonowością. Potrzebują one finansowania krótkoterminowego, przekraczającego nawet 50 proc. rocznych obrotów, ale zwykle mają kłopot z uzyskaniem tak wysokiego kredytowania. Faktoring klasyczny jako jedyna usługa finansowa bazuje na bieżącym poziomie należności, a nie średniomiesięcznych obrotach. Dzięki temu faktorzy mogą spełnić oczekiwania takich klientów dotyczące limitu finansowania, co przekłada się na możliwość wyprzedzenia konkurencji zarówno na poziomie dystrybutorów (długi kredyt kupiecki), jak i konsumentów (towar pojawi się w sklepie przed rozpoczęciem sezonu). Firmy z branż takich jak rowerowa, farmaceutyczna, odzieżowa, przyborów szkolnych czy ozdób świątecznych przy odpowiedniej strukturyzacji znajdują w faktoringu duże wsparcie.

Faktoring dla każdej branży

Faktoring lubi podmioty o powtarzalnych produktach i regularnej sprzedaży, co wiąże się z mniejszym ryzykiem korekt czy zwrotów towarów. Dlatego chętnie sięgają po niego firmy z branż: chemicznej — 10,3 proc. udziału w obrotach faktoringowych, spożywczej — 8,3 proc., metalowej — 8 proc., automotive — 7,1 proc. Z tych samych powodów faktorzy są otwarci na klientów prowadzących sprzedaż tworzyw sztucznych, opakowań, artykułów papierniczych czy mebli. Zwolennikami faktoringu są również przedstawiciele sektora usług. Dla przykładu — 3,5 proc. obrotów faktoringu w Polsce generują firmy transportowe. Wśród klientów faktoringowych znajdziemy przedstawicieli branż: budowlanej, metalowej, elektronicznej i paliwowej, które czasami borykają się z mniejszą przychylnością instytucji finansowych z uwagi na ich koniunkturalność czy ryzyko operacyjne. Jak widać, faktoring ma bardzo szerokie zastosowanie i wcale nie musi ograniczać się do wymienionych powyżej branż. Wszystko dzięki jego wspomnianej elastyczności oraz możliwości alokacji ryzyka na wiele sposobów.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗