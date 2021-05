Falklandy mają pierwszy rating kredytowy

S&P Global przyznał Falklandom pierwszy rating kredytowy w związku z zaciągnięciem długu przez brytyjskie terytorium zamorskie, donosi Reuters.

Falklandy otrzymały ocenę „A+”, taką samą jaką mają m.in. Chiny i Japonia. Pożyczają pieniądze na modernizację głównego portu. Do 2020 brytyjskie terytorium zamorskie praktycznie nie miało długu, ale zachęcone rekordowo niskim kosztem pieniądza zdecydowało się pożyczyć ok. 60 mln funtów falklandzkich (85 mln USD) na modernizację portu w stolicy, Stanley. Pożyczka spowoduje, że relacja długu do PKB Falklandów wyniesie ok. 21 proc., podało S&P Global.