Wrzesień był drugim z rzędu miesiącem wzrostu cen żywności na świecie i jest ona już najdroższa od 10 lat, informuje Reuters powołując się na raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Wskaźnik globalnych cen żywności wynosił średnio 130 we wrześniu i rósł o 2 proc. w porównaniu z sierpniem. To jego największa wartość od września 2011 roku. W ujęciu rocznym ceny żywności rosły we wrześniu o 32,8 proc.