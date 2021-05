Filipiny obniżają prognozę wzrostu PKB

Rząd Filipin obniżył prognozy gospodarcze na ten i przyszły rok. Powodem jest gwałtownym wzrostem liczby przypadków koronawirusa, który zagraża ożywieniu rynku.

W tym roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 6 do 7 proc., poinformowała Komisja Koordynacji Budżetu Rozwoju. Wcześniejsze szacunki zakładały wzrost na poziomie 6,5 do 7,5 proc. Prognoza na 2022 r. została obniżona do 7-9 proc. z 8-10 proc.

Obniżenie prognozy nastąpiło po tym, jak PKB w I kw. zmalało bardziej niż oczekiwano. Od końca marca w regionie stołecznym i okolicznych prowincjach obowiązują surowe restrykcję mające na celu poprawienie sytuacji epidemicznej.

– Skutki pandemii COVID-19 mogą się utrzymywać w krótkim okresie, ale jesteśmy optymistami, że gospodarka powróci na ścieżkę wzrostu począwszy od tego roku – powiedział sekretarz ds. budżetu Wendel Avisado.