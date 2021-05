FOMC: ożywieniu gospodarczemu daleko do ideału

Z ujawnionego w środę protokołu z posiedzenia Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), które odbyło się w dniach 27-28 kwietnia, wynika, że członkowie tego gremium dostrzegają, że amerykańskiej gospodarce wciąż daleko do osiągnięcia głównych celów Fed, czyli maksymalizacji zatrudnienia i utrzymania stabilności cen.

“Szereg uczestników zasugerowało, że jeśli gospodarka nadal będzie robić szybkie postępy w realizacji celów Komitetu, to właściwym będzie rozpoczęcie dyskusji nad planem dostosowania tempa zakupów aktywów” - napisano w protokole.

Na posiedzeniu urzędnicy utrzymali stopy procentowe na poziomie zbliżonym do zera i zobowiązali się do dalszego kupowania obligacji skarbowych o wartości 80 mld USD miesięcznie oraz do wydawania 40 mld USD na papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami.

„Zauważono, że prawdopodobnie minie trochę czasu zanim gospodarka poczyni znaczące postępy w kierunku maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen“ - dodano.

Ostatnie dane na temat zatrudnienia, którymi dysponowano w trakcie posiedzenia FOMC, pochodziły z marca. Narracja dotycząca postępującego ożywienia osłabła na początku maja, a inwestorzy zaczęli coraz głośniej mówić o konieczności przeprowadzenia zmian w polityce fiskalnej prowadzonej przez Fed. Opublikowano wówczas raport o wzroście zatrudnienia w kwietniu, który znacznie rozminął się z oczekiwaniami analityków.

Już po ostatnim spotkaniu przedstawicieli Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku ujawniono także niepokojące dane na temat wzrostu inflacji. W kwietniu sięgnął 4,2 proc. w ujęciu rocznym i był najwyższy od 2008 roku, czyli początku globalnego kryzysu finansowego.