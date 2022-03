Ford wraz z SK Innovation i KOC zbudują fabrykę baterii

KOC, największy turecki konglomerat przemysłowy, podpisał wstępną umowę, na mocy której stanie się częścią joint venture Forda i produkującej baterie do samochodów elektrycznych południowokoreańskiej firmy SK Innovation.

Współpraca między firmami ma doprowadzić do zbudowania największej na świecie fabryki baterii do samochodów elektrycznych. Decyzja o powstaniu zakładu współgra z plamami Forda, który do 2026 roku chce produkować 2 mln pojazdów EV rocznie.

Szacowany koszt zbudowania fabryki w Ankarze nie został upubliczniony. Wiadomo natomiast, że docelowo to miejsce ma produkować od 30 do 45 GWh akumulatorów rocznie.