Fundusze inwestycyjne skarbowe w Twojej firmie

Gwałtowna przecena obligacji skarbowych, której doświadczamy od jesieni ubiegłego roku, powoduje, iż atrakcyjność tych papierów zaczęła istotnie rosnąć.

Mariusz Dębski, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Skarbiec TFI

Wojna na Ukrainie przyśpieszyła proces zacieśniania polityki monetarnej w kraju i tym samym sprowadziła obligacje skarbowe w kierunku rentowności nie widzianych na krajowym podwórku od ponad dekady. RPP, co prawda, nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych, ale moim zdaniem jesteśmy już bliżej mety, niż w lutym tego roku. Timing ma tutaj istotne znaczenie w przypadku klientów korporacyjnych dysponujących okresowymi nadwyżkami finansowymi. Alokowanie środków w fundusze inwestycyjne krótkoterminowe jest w tym momencie obarczone mimo wszystko ryzykiem rynkowym czy ryzykiem stopy procentowej, niemniej jest ono moim zdaniem bardziej przewidywalne niż po wybuchu wojny. Matematyka finansowa odgrywa tutaj istotne znaczenie, bo pozwala zrozumieć, dlaczego ceny obligacji skarbowych stało-kuponowych są pod presją od ponad roku i pozwala wyjaśnić negatywne wyniki funduszy dłużnych.

Każda firma ma swoją własną politykę zarządzania kapitałem obrotowym, dopasowaną do wymagalności środków w przyszłości. Niemniej w zdecydowanej większości spora część tych środków leży na rachunku bankowym jako tzw. poduszka płynnościowa na gorsze czasy. Ten dolny limit salda na rachunku bankowym możemy na bazie danych historycznych wyestymować i idąc dalej zaalokować w fundusze dłużne krótkoterminowe oferowane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. W Skarbiec TFI jednym z takich rozwiązań jest subfundusz o alokacji skupiającej się na papierach skarbowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (w ponad 90 proc.). Jego wyróżnikiem jest ponadto wysoka płynność. Jeżeli zlecenie odkupu jest złożone do południa danego dnia, to pieniądze są na rachunku klienta nazajutrz. Co ważne, w odróżnieniu od lokaty bankowej, wypłacając pieniądze z funduszu wcześniej niż zakładaliśmy, nie tracimy wypracowanych zysków. To bardzo ważny aspekt, który dla wielu inwestorów może mieć duże znaczenie.

