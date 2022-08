Funt nieznacznie umacnia się przed decyzją BoE

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Początek czwartkowej sesji na rynku walutowym przynosi nieznaczną słabość dolara amerykańskiego. Z kolei nastroje na rynku akcji są raczej dobre, wczoraj zarówno europejskie, jak i amerykańskie indeksy zakończyły dzień na plusie. Inwestorzy na razie kompletnie zignorowali informacje dotyczące tego, co dzieje się wokół Tajwanu, choć temat ten cały czas trzeba mieć z tyłu głowy, ponieważ może mieć on wpływ na rynki - szczególnie jeśli doszłoby do jakiejś prowokacji.

