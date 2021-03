Goldman Sachs nie odczuje mocno upadku Archegos

Goldman Sachs poinformował akcjonariuszy i klientów, że wyjście z transakcji z upadłym funduszem hedgingowym Archegos Capital Management prawdopodobnie będzie miało znikomy wpływ na wyniki banku, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Nomura i Credit Suisse poinformowały o możliwości strat w związku z upadkiem amerykańskiego funduszu hedgingowego. Nieoficjalnie wiadomo, że to Archegos. Źródła Bloomberga twierdzą, że pożyczki Goldman Sachs udzielone funduszowi są dobrze zabezpieczone. Do tego był on jednym z pierwszych, który zaczął redukować ekspozycję na fundusz. Goldman Sachs wyszedł już z większości pozycji związanych z Archegos, zapewnił informator Bloomberga.