Gra na przeczekanie

Czwartkowe notowania na większości rynków zostały zdominowane przez doniesienia z Ukrainy. Większość rynków poruszała się od impulsu od impulsu i od kolejnej depeszy do kolejnej depeszy na temat sporadycznych wymian ognia między wojskami ukraińskimi i separatystami. Inwestorzy nie koncentrowali się na faktach, iż do takich wymian dochodzi w tym regionie właściwie każdego dnia.

Ważne było, iż doniesienia podnoszą ryzyko konfliktu między Rosją oraz Ukrainą i zamiast deeskalacji napięcia pojawiają się zmienne zwiększające szanse wybuchu wojny, której ryzyko kładzie się cieniem na rynkach od kilku tygodni. W przypadku GPW przecena na rynkach bazowych wymieszała się z osłabieniem złotego, co sygnalizowało wzrost awersji inwestorów do regionu. W finale WIG20 stracił 1,7 procent przy spadku niemieckiego DAX-a o 0,7 procent. Warto odnotować wielkość obrotu, która w WIG20 nie przekroczyła 700 mln złotych. W istocie pod względem aktywności rozdanie było bardzo spokojne, co wskazuje na próbę przeczekania przez rynek presji spadkowej z otoczenia i postrzegania Warszawy przez pryzmat większego ryzyka w regionie. Swoje znaczenie miała również konsolidacja, która zdominowała zachowanie WIG20 od finałowych sesji stycznia.