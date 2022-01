Grupa Arche w połowie roku przejmie EC Szombierki

Elektrociepłownia Szombierki, która rozpoczęła działalność 29 listopada 1920 r., to jeden z największych i najstarszych obiektów przemysłowych w Bytomiu. Ze względu na piękno architektury jest nazywana industrialną katedrą – obiekt ma potężne ceglane mury, strzeliste okna i wewnętrzny dziedziniec oraz charakterystyczne trzy 120-metrowe kominy i wieżę zegarową. Inspirując się średniowiecznymi zamkami pruskimi, zaprojektowali go Emil i Georg Zillmannowie – twórcy zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec w Katowicach.

W 1998 r. w elektrociepłowni przestano wytwarzać prąd, produkcję ciepła zakończono w 2011 r. W 2013 r. należącą wówczas do spółki Fortum SA elektrociepłownię wpisano do rejestru zabytków. W październiku 2016 r. spółka Fortum sprzedała obiekt nowemu właścicielowi – spółce Rezonator, która deklarowała wolę utworzenia tam kompleksu kulturalno-rozrywkowego. W październiku 2020 r. zakres wpisu do rejestru zabytków został rozszerzony o otoczenie zabytkowego zespołu.

Ze względu na architekturę i atmosferę gmach przez pewien czas wykorzystywano do organizowania różnych imprez. Od kilku lat obiekt niszczeje mimo apeli społeczników i miłośników architektury oraz starań podejmowanych przez władze lokalne i wojewódzkie.

Prezes Władysław Grochowski potwierdził w środę w rozmowie z PAP, że Grupa Arche podpisała umowę przedwstępną ze spółką, do której obecnie należy obiekt. "Do końca lipca ma zostać zawarta umowa ostateczna. Cena to 10 mln zł" – poinformował.

Dodał, że o zainteresowaniu budynkiem Elektrociepłowni Szombierki zadecydowała wyjątkowość jego architektury. "Szukamy takich ciekawych miejsc. Elektrociepłownię pokazał mi bratanek – architekt. Potem pojechaliśmy tam osobiście i byłem pod ogromnym wrażeniem jej niezwykłości i ogromu. Zobaczyłem też postępującą degradację" – relacjonował prezes Grochowski.

Dodał, że docelowo w budynku miałaby się znaleźć uczelnia. Obiekt ma też być wykorzystywany na cele kulturalne, takie jak duże widowiska czy festiwale, a także na wydarzenia targowe. Uzupełnieniem tych funkcji byłby hotel i gastronomia, rozważane jest też umiejscowienie tam manufaktur dawnych rzemiosł.

"To nie będzie prosty projekt, ale my właściwie nie prowadzimy prostych projektów. Nie boimy się takich wyzwań" – oświadczył Władysław Grochowski. Zaznaczył, że Grupa Arche ma już na koncie podobnej skali rewitalizację – przekształcenie cukrowni w Żninie w centrum konferencyjno-wypoczynkowe.

Na czwartek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Grupy Arche z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem. Miasto podchodzi do informacji o planach Grupy z ostrożnym optymizmem. "Zaprosiłem przedstawicieli tej firmy na spotkanie, aby zweryfikować tę informację i porozmawiać o planach firmy wobec EC Szombierki. W sprawie EC Szombierki jestem realistą: dopóki nie zobaczę, że łatany jest dach budynku wieży zegarowej, dach maszynowni czy dach kotłowni EC – nie będę wpadał w zachwyt. Dlatego niezależnie od medialnych doniesień, podtrzymuję chęć odkupu nieruchomości przez gminę w drodze licytacji komorniczej – jeśli do takiej dojdzie" – powiedział przed kilkoma dniami prezydent Wołosz.

Prezes Grochowski zapewnił w środę, że natychmiast po sfinalizowaniu umowy w obiekcie rozpoczną się prace zabezpieczające. Ich koszt oszacował wstępnie na 1 mln zł.

Grupa Arche powstała poprzez rozwój działającej od 1991 r. firmy deweloperskiej Arche. Wśród jej realizacji są m.in. Osiedle Albatrosów na Ursynowie, Osiedle Woronicza na Mokotowie, Osiedle Łamana we Włochach, Villa Vogla na Wilanowie, Osiedle Postępu 10 na Mokotowie w Warszawie oraz Osiedle Wybickiego w Ząbkach, wieloetapowe Osiedle Bema w Piasecznie i Osiedle Tobaco Park w Łodzi. Łącznie wybudowała ponad 10 tys. domów i mieszkań.

Do Grupy Arche należy również 17 hoteli; część z nich to hotele historyczne: Pałac i Folwark Łochów, Hotel Tobaco w Łodzi, Zamek Janów Podlaski, Koszary Góra Kalwaria, Cukrownia Żnin i Dwór Uphagena Arche Gdańsk.

Poza działalnością deweloperską i hotelową Grupa Arche zarządza też siecią barów Kuchnia za Ścianą w Warszawie oraz Parkiem Handlowym w Siedlcach. W ramach Grupy Arche funkcjonują również dwie organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Wspólnota Arche oraz Fundacja Leny Grochowskiej.