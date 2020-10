Impact z nową ofertą baterii dla transportu i OZE

Polski producent systemów bateryjnych Impact Clean Power Technology S.A. wprowadza na rynek dwa systemy bateryjne nowej generacji. To UVES Power GEN 2 oparty o technologię LTO oraz UVES Energy GEN 2 w technologii NMC. Firma rozszerza również swoją ofertę o stacjonarne magazyny energii dla OZE.

W planach ma także rozwinięcie usługi second life, polegającej na wykorzystaniu systemów bateryjnych z pojazdów elektrycznych, które mogą być jeszcze przez długi czas używane w stacjonarnych magazynach energii.

– W Impakcie wyprodukowaliśmy już ponad 18 tys. systemów bateryjnych dla naszych odbiorców w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej czy Afryce Południowej – mówi dr Bartłomiej Kras, prezes zarządu Impact Clean Power Technology S.A.

Baterie sprawdzone w całej Europie

– Autobusy z naszymi bateriami przejechały już 60 mln km. Wykorzystując te doświadczenia, nasze Laboratorium Nowych Technologii skupiające zespół inżynierów różnych specjalności opracowuje rozwiązania, które wyznaczają światowe trendy rynkowe. W tym roku wprowadzamy na rynek dwa systemy bateryjne nowej generacji. UVES Power GEN 2 jest oparty o technologię LTO o wysokiej gęstości mocy. Opracowane w zupełnie nowej technologii moduły oraz systemy bateryjne pozwalają na obciążenie mocą aż o 60 proc. większą. Z kolei drugi, czyli UVES Energy GEN 2, oparty o technologię NMC, charakteryzuje się wyższą o ponad 30 proc. gęstością energii i bardzo atrakcyjną ceną. Jest to kluczowy element przekładający się na zasięg pojazdów, a także ich ładowność. Nasze nowe rozwiązania są już wykorzystywane przez wiodących światowych producentów pojazdów do transportu – dodaje Bartłomiej Kras.

- Rynek baterii heavy duty zmienia się bardzo szybko. Do niedawna bardzo mały, dzisiaj składa się z wielu nisz, tj. autobusy ładowane w nocy, autobusy ładowane przez pantograf, pojazdy napędzane ogniwem wodorowym, trolejbusy, hybrydy szeregowe, hybrydy równoległe i wiele innych. Dlatego na bieżąco wskazujemy naszym klientom różnice pomiędzy technologiami LTO, NMC, LFP i innymi nie tylko w kontekście TCO (Total Cost of Ownership), ale również w zakresie parametrów elektrycznych i mechanicznych związanych z cyklem życia produktu czy cenami na rynku. W oparciu o analizę powyższych parametrów możemy uświadamiać obecnym i potencjalnym klientom nadchodzące zmiany i w ten sposób kreować branżę. To poniekąd jest wpisane w nasze DNA: jako firma od 15 lat tworzymy systemy bateryjne i zawsze byliśmy kilka kroków przed rynkiem – mówi Filip Jankun, dyrektor sprzedaży ICPT S.A.

O sukcesie w aplikacjach heavy duty decyduje kilka czynników. Jednym z nich jest taka umiejętność doboru baterii, by spełniały one optymalne koszty przez cały okres użytkowania TCO. Z racji na różnorodność potrzeb odbiorców, niezwykle ważna jest też elastyczność dostawcy w zakresie dostosowania produktów do specyficznych wymogów aplikacji. Impact oferuje produkty opracowane przez własne biuro projektowe, dzięki czemu klienci mogą w szybki, niskokosztowy sposób rozpocząć własne projekty. W razie potrzeby produkty są projektowane pod konkretne oczekiwania poszczególnych klientów. Ich kolejną istotną cechą jest modułowość – dzięki niej systemy bateryjne dostarczane przez Impact są skalowalne w zakresie zainstalowanej pojemności i napięcia pracy oraz znajdują zastosowanie w wielu różnych aplikacjach.

Nie tylko elektromobilność

Impact Clean Power Technology zamierza wykorzystać swoje doświadczenie także w obszarze stacjonarnych magazynów energii. Magazyny budowane w oparciu o moduły FONA 100 będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, współpracując z szybkozmiennymi źródłami PV. Dzięki modułowej budowie system jest skalowalny, dlatego oferta Impactu jest skierowana zarówno do dużych dystrybutorów niskoemisyjnej energii, jak i małych i średnich operatorów farm fotowoltaicznych czy wiatrowych.

- Zmieniające się otoczenie regulacyjne zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem przyśpiesza transformację. Tymczasem pełne wykorzystanie OZE bez stacjonarnych magazynów energii nadal nie jest możliwe. To właśnie magazyny współpracujące z instalacjami fotowoltaicznymi mogą zapewnić pełną niezależność, zwiększając efektywność energetyczną instalacji – mówi Ireneusz Konarski, kierownik produktu Energetyka.

Energia zmagazynowana w tzw. szczytach generacji może być z powodzeniem wykorzystywana do różnych celów. Może być też czynnikiem zachęcającym do inwestowania w pojazdy elektryczne, które dzięki magazynom można ładować w dowolnej chwili, korzystając ze zmagazynowanych nadwyżek energii pochodzącej np. z własnej instalacji PV. Magazyny energii to również niezbędne rozwiązanie dla dużych producentów i dystrybutorów energii. Zapewniają nie tylko bezpieczeństwo energetyczne w godzinach szczytu, kiedy sieć może stracić wydolność – co w perspektywie ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię jest realnym zagrożeniem – ale stają się także narzędziem biznesowym. Dostawcy mogą np. magazynować tanio zakupioną energię do czasu, gdy jej ceny wzrosną, po czym ją sprzedawać. Magazyny znajdują zastosowanie również w innych dziedzinach przemysłu, np. w transporcie kolejowym, kiedy na stacjach będą pokrywały chwilowe zwiększenie zapotrzebowania na moc niezbędną do uruchomienia elektrowozu (w momencie, gdy rusza), wielokrotnie redukując w ten sposób moc przyłączeniową. Inne przykłady to sklepy wielkopowierzchniowe czy zakłady produkcyjne.

W produkcji magazynów, oprócz już produkowanych modułów FONA 100, Impact zamierza w niedalekiej przyszłości używać systemów bateryjnych pozyskanych z transportu publicznego. Baterie autobusowe są wycofywane z użycia w momencie, kiedy wciąż posiadają 80 proc. swojej gęstości początkowej. Dlatego z powodzeniem mogą być wykorzystywane w tzw. stacjonarce przez kolejnych kilka lat.

– W tak dynamicznie rozwijającym się środowisku dla wszystkich użytkowników systemów bateryjnych kluczowy jest elastyczny partner, reagujący na zmiany, dysponujący odpowiednimi zasobami, żeby je wdrażać, wyprzedzać konkurencję i wytyczać trendy. Partner, który gwarantuje jednocześnie wysoką jakość i atrakcyjną cenę – podsumowuje dr Bartłomiej Kras.

