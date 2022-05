Impuls z Chin

Pozytywny impuls dla rynków płynie z Chin. Podczas gdy w Stanach kontynuowana jest wyprzedaż, giełda w Shanghaiu zyskuje niemal 6% od dołka, który zanotowała osiem dni temu. Chińska giełda zawdzięcza swoją siłę malejącej liczbie zachorowań na Covid, która spada 11 dzień z rzędu. Inwestorzy liczą na szybkie poluzowanie restrykcji w Państwie Środka i zakończenie lockdownów.

Pozytywnych informacji jest więcej. Otoczenie Prezydenta Bidena rozważa zniesienie cła na chińskie towary, które zostały wprowadzone pod rządami Trumpa. Taki ruch mógłby wpłynąć na obniżenie inflacji w Stanach, która wynosi obecnie 8,5% w skali roku. Już dzisiaj poznamy kolejny odczyt inflacji w USA, ekonomiści oczekują wzrostu o 0,2% m/m. Dane o inflacji konsumenckiej z Chin poznaliśmy rano - ta wzrosła do 2,1% r/r (1,5% w marcu), natomiast producencka wyniosła 8% i tu dane są umiarkowanie pozytywne. Jest to spadek względem marca (8,3%), jednak oczekiwany był wynik na poziomie 7,7%.

Na rynku amerykańskim wciąż dominują sprzedający. Na tę chwilę spadki na giełdzie w Stanach bardzo przypominają ścieżkę z 2008 roku. Indeks S&P 500 podąża do zniesienia 38% postcovidowej fali hossy - jest to około 18-19% od szczytu notowań. W 2008 roku w tym miejscu została wygenerowana korekta wzrostowa wynosząca około 15%. Zaznaczyć trzeba, że warunki makroekonomiczne były diametralnie inne. Inflacja wynosi obecnie 8,5% versus 4,7% w 2008 roku, a indeksom ciąży wojna na Ukrainie, lockdowny w Chinach czy mocno jastrzębia polityka FED-u. Jednak te wszystkie negatywne czynniki mogą być już w cenach. Dziś poznamy dane o inflacji w USA i jeśli będą one poniżej konsensusu (8,1%) to, będzie to trigger do korekty wzrostowej, gdyż osłabi presję na obranie przez FED mocno jastrzębiej ścieżki.