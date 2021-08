Odczyt indeksu Dallas Fed dla przemysłu spadł z 27,3 pkt w lipcu do 9 pkt w sierpniu.

W sierpniu aktywność fabryk w Teksasie nadal rosła, choć w wolniejszym tempie. Wskaźnik produkcji spadł miesiąc do miesiąca z 31,0 do 20,8 pkt, a nowych zamówień z 26,8 do 15,6 pkt.