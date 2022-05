Indeks dolara na najwyższym poziomie od 20 lat

Rosnąca inflacja, inwazja Rosji na Ukrainę, covidowe restrykcje w Chinach, obawy o rozwój gospodarczy, widmo stagflacji – te czynniki mogą generować popyt na dolara amerykańskiego. W atmosferze globalnej niepewności USD pełni bowiem rolę bezpiecznej przystani i przyciąga kapitał.

Następna podwyżka będzie większa?

Kolejnym czynnikiem napędzającym notowania amerykańskiej waluty mogą być oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych w USA. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu Rezerwa Federalna podniosła stopę procentową o 50 punktów bazowych.

Opublikowany później raport o zatrudnieniu mógł wzmocnić przekonanie inwestorów, że Fed zdecyduje się na kolejne podwyżki. Dane zaskoczyły bowiem pozytywnie – w amerykańskiej gospodarce przybyło (poza rolnictwem) w ub. miesiącu 428 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy oczekiwania rynkowe mówiły o 400 tys. etatów.

Stan zatrudnienia zdaje się zatem wracać do poziomu sprzed pandemii, a dobra kondycja amerykańskiego rynku pracy może skłaniać Fed do kolejnych śmiałych ruchów w celu walki z inflacją. M.in. dlatego rynki terminowe wyceniają, że na następnym posiedzeniu (w czerwcu) bank centralny ogłosi podwyżkę o 75 pkt bazowych, do końca bieżącego roku stopy procentowe w USA wzrosną zaś o ponad 200 pkt.

Kiedy giełdy przestaną tracić, a dolar zyskiwać?

Indeks Nasdaq 100 od początku roku stracił ponad 23 proc., co może korelować z silnym wzrostem cen. Gdy inflacja rosła, to historycznie indeksy giełdowe zwykle spadały, osiągając swój dołek wtedy, gdy inflacja osiągała swój szczyt.

W środę poznamy dane o kwietniowej inflacji w USA. Inwestorzy mogą w nich szukać zapowiedzi końca giełdowych spadków. Ewentualność osiągnięcia szczytu inflacji może również schładzać oczekiwania na wyższe, niż obecnie się oczekuje, podwyżki stóp procentowych. To z kolei może przekładać się na notowania i inwestorską atrakcyjność USD.

Jedna z rynkowych miar oczekiwań co do poziomu stóp procentowych w USA, czyli rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, wzrosła dziś do poziomu 3,15 proc., a oczekiwania rynkowe na podstawie kontraktów na stopę funduszy federalnych wskazują, że szczyt cyklu podwyżek stóp osiągnie 3,5-3,75 proc. Tym samym rynek może być bliski pełnego dyskonta zacieśniania polityki monetarnej w USA w obecnym cyklu, co może oznaczać, że przestrzeń dla ewentualnego dalszego umocnienia USD wydaje się maleć.