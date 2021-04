Inflacja w Brazylia najwyższa od 2016 r.

Roczna inflacja w Brazylii wzrosła w marcu powyżej 6 proc. po raz pierwszy od ponad czterech lat, pisze Reuters.

Roczna stopa inflacji konsumenckiej wzrosła z 5,20 proc. w lutym do 6,1 proc. w marcu - podała agencja statystyczna IBGE. To najwyższy poziom od grudnia 2015 roku. Ekonomiści ankietowani przez Reutera oczekiwali, że inflacja wyniesie 6,2 proc.

Cel banku centralnego na koniec roku to 3,75 proc., z marginesem błędu wynoszącym 1,5 punktu procentowego po obu stronach. Liczby te pokazują, że inflacja znacznie przekracza nawet górną granicę tego przedziału.

“Bank centralny Brazylii jest wyraźnie zaniepokojony inflacją powyżej celu. Prawdopodobne wydaje się kolejna podwyższenie stóp procentowych” - komentuje William Jackson, główny ekonomista ds. rynków wschodzących w Capital Economics.

W ubiegłym miesiącu stopa Selic została podniesiona o 75 punktów bazowych do 2,75 proc. Szef banku centralnego Roberto Campos Neto powiedział w tym tygodniu, że „częściowa normalizacja” polityki pieniężnej będzie kontynuowana.

Miesięczna inflacja wzrosła z 0,86 w lutym do 0,93 proc. w marcu. Analitycy oczekiwali, że wzrośnie do 1 proc. Najmocniej zdrożały paliwa - o 11 proc. miesiąc do miesiąca.