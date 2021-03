Inflacja w Turcji mocno przyspiesza

Luty był piątym miesiącem z rzędu z przyspieszającą inflacją w tureckiej gospodarce. Pobudza to oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych.

W minionym miesiącu ceny konsumpcyjne wzrosły o 15,6 proc. w porównaniu z lutym 2020 r. przebijając medianę prognoz ekonomistów na poziomie 15,4 proc. Inflacja bazowa podskoczyła o 16,2 proc. przyspieszając z 15,5 proc. w styczniu.

Wśród składowych mocno zwyżkują ceny żywności, stanowiące ¼ koszyka konsumenckiego. Wzrosły one o 18,4 proc. wobec 18,1 proc. miesiąc wcześniej. Aprecjację dynamizują też ceny energii z 7,9 do 8,8 proc.

Tak silne przyspieszenie wzrostu cen może zmusić turecki bank centralny do zaostrzenia polityki monetarnej przed końcem czerwca. Od objęcia stanowiska w listopadzie 2020 r. nowy szef tamtejszego banku centralnego zwiększył już stawkę benchmarkowej stopy procentowej o 675 pb do 17 proc. co doprowadziło do znaczącego, sięgającego 16,5 proc. umocnienia tureckiej liry.

Najbliższe posiedzenie władz monetarnych jest zapowiedziane na 18 marca.