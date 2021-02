Izraelski statek pływający pod banderą Wysp Bahama, znajdujący się w pobliżu Cieśniny Ormuz, został zaatakowany. Doszło do tego w momencie wzrostu napięcia w relacjach USA z Iranem.

Statek przewozi auta. Jego właściciel, Rami Ungar z Ray Shipping powiedział, że w jednostkę uderzyło coś, co spowodowało eksplozję. Zaznaczył, że więcej szczegółów będzie znanych kiedy statek zawinie w sobotę do najbliższego portu w Dubaju. Nikt z 28-osobowej załogi nie został ranny. Nie ma uszkodzeń maszynowni.

Statek o nazwie Helios Ray płynął z Arabii Saudyjskiej do Singapuru. Agencja Associated Press poinformowała, że według jej dwóch źródeł w Departamencie Obrony statek ma po dwa otwory w każdej burcie tuż powyżej linii wodnej.

Dwa lata temu na tym samym obszarze doszło do kilku ataków na statki po wzroście napięcia między Iranem i USA. Ówczesna administracja Donalda Trumpa zerwała porozumienie nuklearne z Teheranem i nałożyła sankcje na Iran. Władze tego kraju także oficjalnie wycofały się z porozumienia. Obecnie administracja Joe Bidena zasygnalizowała gotowość powrotu do niego, ale domaga się, aby Iran jako pierwszy powrócił do wcześniejszych ustaleń. Izrael opowiada się za utrzymaniem sankcji nałożonych na Iran.