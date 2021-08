Jefferies: w Chinach może być rekordowo mało urodzeń

Liczba dzieci, które urodzą się w Chinach w tym roku może być najniższa co najmniej od 1950 roku, ocenia Jefferies Financial Group. Jego analitycy uważają, że może być to powód działań rządu wobec niektórych branż, w tym biznesu edukacyjnego. Ma spowodować spadek kosztów i promocję większych rodzin.

Analiza oficjalnych chińskich danych pokazuje, że w niektórych regionach Chin liczba urodzeń spadła o 17 proc. w pierwszym półroczu. Przełożenie tego trendu na cały kraj oznacza ryzyko spadku liczby urodzeń poniżej 10 mln w 2021 roku, wskazują analitycy. Zwracają uwagę, że rosnące demograficzne ryzyko zwiększa pilność zniesienia wszelkich barier uważanych za generujące większe koszty życia rodziny.