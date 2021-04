Kalifornia chce w pełni otworzyć gospodarkę do 15 czerwca

Jeśli wskaźniki nowych zachorowań na koronawirusa będą regularnie spadać, władze amerykańskiego stanu Kalifornia planują ponownie otworzyć wszystkie gałęzie gospodarki do 15 czerwca.

Gubernator najludniejszego stanu USA, Gavin Newsom, już rozpoczął proces łagodzenia pandemicznych obostrzeń. W ostatnich tygodniach średnia liczba zachorowań spadła do ok. 2 tys. dziennie, a stosunek liczby wykrytych przypadków do ogółu testów wynosi 1,6 proc. i jest najniższy w USA.