Kobiety we władzach spółek giełdowych

Najniższą reprezentację kobiet we władzach spółek mają sektory medyczny i detaliczny. Najbardziej zróżnicowane pod względem płci są: sektor w finansów i energetyki.

We władzach polskich spółek notowanych na GPW kobiety są mniejszością — wynika z raportu pt. „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek”, opracowanego przez CFA Society Poland. Asymetria powoli jednak się zmniejsza. W okresie 2010-19 r. w 140 zbadanych spółkach giełdowych nastąpił wzrost znaczenia kobiet w biznesie i gremiach decyzyjnych. Dekada przyniosła poprawę o 3,8 p.p. — udział kobiet we władzach wzrósł z 10 proc. w 2010 r. do 13,8 proc. spółek w 2019 r. Przyspieszenie nastąpiło głównie w latach 2015-19. Obecność kobiet we władzach powoli rosła, a udział spółek niezatrudniających ani jednej kobiety malał — spadł z 38 proc. w 2010 r. do 27 proc. w 2019 r.

Największych zmian w tym zakresie dokonały spółki z indeksu WIG20, których połowa dokonała zmiany, startując z zerowej reprezentacji kobiet. W 2019 r. tylko 10 proc. z nich nadal posiadało wyłącznie męską reprezentację. W indeksie mWIG40 udział spółek bez kobiet we władzach, mimo okresowych wahań, pozostał na podobnym poziomie — na koniec 2019 r. wyniósł 23 proc. (w 2010 r. odsetek wynosił 25 proc.). Największa zmiana dokonała się w spółkach w indeksie sWIG80. Ich liczba bez udziału kobiet w zarządach zmniejszyła się o 15 p.p. — w 2010 r. 49 proc. nie posiadało w zarządach kobiet, w 2019 r. 34 proc. Mimo to spółki z tego indeksu należały do grona tych, gdzie udział kobiet we władzach był najmniejszy.

W 2019 r. najniższą reprezentację kobiet w zarządach miały sektory medyczny — 9,5 proc. oraz detaliczny — 9,6 proc. Najbardziej zróżnicowane pod względem płci są władze spółek z sektorów finansów i energetyki, gdzie ich udział wyniósł 20,2 i 18,7 proc.

Badania przeprowadzone przez międzynarodowe firmy doradcze, na które powołuje się w raporcie CFA Society Poland, dowodzą, że grupa spółek o najwyższym udziale kobiet we władzach charakteryzowała się wyższą marżą zysku netto oraz niższą zmiennością cen akcji niż tej samej wielkości grupa spółek z najniższym udziałem kobiet we władzach.

Wnioski z badań na polskim rynku kapitałowym są zbieżne ze światowymi trendami i wcześniejszymi badaniami, które świadczą o tym, że większa różnorodność ze względu na płeć we władzach spółek to kwestia biznesowa. Powinna zatem być przedmiotem zainteresowania akcjonariuszy.